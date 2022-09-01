Тимо Глок: «Переход в «Альпин» стал бы для Шумахера почти идеальным шагом вперед»

Бывший пилот «Формулы-1» поделился мнением о дальнейших перспективах .

Текущий контракт немца с рассчитан до конца 2022 года. При этом недавно сообщалось, что Шумахер решил прекратить сотрудничество с Академией «Феррари» и в дальнейшем действовать самостоятельно.

Считается, что Шумахер является одним из претендентов на место в «Альпин».

«Его шансы остаться в «Формуле-1» по-прежнему довольно высоки. В последних гонках он демонстрировал тенденцию к постоянному улучшению результатов. После того, как узел был разрублен и Мик набрал свои первые очки в «Ф-1», он демонстрирует очень хорошие выступления. Ему удается многое выжимать из своего болида.

Если он сможет совершить скачок и перейти в такую команду, как , для него это стало бы практически идеальным шагом вперед.

С другой стороны, нынешняя через какое-то время станет «Ауди», и для Мика это тоже может стать отличным вариантом. Немецкий пилот в немецкой команде – это сценарий мечты. Я также считаю, что Мик может оказаться и в «Уильямсе», но да, в данный момент очень сложно говорить о чем-то с уверенностью», – рассказал Глок.

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