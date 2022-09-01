Сын Хуана-Пабло Монтойи дебютирует в «Формуле-3»

Себастьян Монтойя впервые выступит в «Формуле-3». Себастьян – сын экс-гонщика «Формулы-1» Хуана-Пабло Монтойи.

17-летний колумбийский пилот проведет уик-энд в Нидерландах за .

В 2021 году Себастьян гонялся в немецкой и итальянской «Формулах-4», где завоевал 12 подиумов. В нынешнем сезоне Монтойя одержал две победы в чемпионате Азиатской региональной «Формулы».

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