Маттиа Бинотто: «В Монце скорость на прямых не будет проблемой, но темп «Ред Булл» вызывает беспокойство»

Руководитель «Феррари» рассказал, что команда не ждет проблем со скоростью на .

«В отношении этапа в Монце у нас нет таких опасений, потому что там мы будем использовать более легкую версию антикрыла. Она была у нас и в Спа, но мы решили не использовать это крыло, поскольку посчитали этот выбор правильным.

С учетом высокого уровня износа шин и высоких температур, большие опасения у нас вызывает тот факт, что «Ред Булл» удавалось работать с низким уровнем прижимной силы, но при этом их машина все равно была очень быстра на втором секторе, где вам требуется именно прижимная сила.

Думаю, у их машины есть и то, и другое – и достаточный уровень прижимной силы, и хорошие показатели лобового сопротивления.

В Монце мы будем использовать другое антикрыло, у нас будет низкое лобовое сопротивление, так что скорость на прямых, как сама по себе, проблемой не будет. Но, опять же, в контексте следующих гонок скорость, которую в целом продемонстрировали соперники из в Спа, вызывает у нас беспокойство», – рассказал Бинотто.

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