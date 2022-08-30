Льюис Хэмилтон: «Формуле-1» нужен Гран-при ЮАР»

Пилот надеется на появление Гран-при ЮАР в «Формуле-1».

«Я приложил много усилий, чтобы Гран-при там состоялся. Я рад, что идут переговоры, и Стефано [Доменикали] блестяще себя проявил.

Я все еще надеюсь, что гонка может пройти в следующем году. Никогда не говори «никогда». [Буду рад], если этап окажется в календаре. Нам нужен этот Гран-при», – заявил семикратный чемпион мира.

По информации RacingNews365.com, этап в Африке не состоится в 2023 году. Организаторы гонки на автодроме «Кьялами» нацелены на возвращение Гран-при в 2024-м.

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