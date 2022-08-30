Кристиан Хорнер: «Ред Булл» не привезет легкое шасси на ближайшие гонки»

Руководитель «Ред Булл» прояснил ситуацию с новым шасси.

Команда в ближайшее время останется без облегченного шасси, что не помешало «Ред Булл» сделать дубль на Гран-при Бельгии. Ранее глава команды «Феррари» Маттиа Бинотто задавался вопросом, как соперники могут позволить себе смену шасси по ходу сезона.

«Нет, мы его не привезли. Так что это не повлияло на выступление. [Текущие] шасси продолжат использоваться на нескольких ближайших этапах.

Я считаю, что трасса нам подошла. Машина была очень эффективной, мы нашли весьма удачные настройки. Макс [Ферстаппен] показывал феноменальную форму с первого же круга первой практики», – заявил Хорнер.

Кристиан поделился мнением о технической директиве по контролю над галопированием:

«Было много ожиданий вокруг директивны, и, пожалуй, она больше ударила по соперникам, чем по нам. Команде даже не пришлось менять подход к болиду. Безусловно, заземление в «О Руж» всегда было проблемой, но не только для нас, а для всех.

Однако в этом сезоне мы и так используем более высокий дорожный просвет, философия слегка отличается в сравнении с некоторыми другими командами. Может, к следующей гонке подготовят новую директиву и скажут, что нам нужно сильно опустить машину».

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