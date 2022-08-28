Шарль Леклер: «Мы просто были недостаточно быстры – эта проблема перевешивает все остальные»

Пилот «Феррари» подвел итоги Гран-при Бельгии, отметив, что команде просто не хватило скорости для борьбы с «Ред Булл».

Также Леклер получил штраф в 5 секунд за превышение скорости на пит-лейн в самом конце заезда, из-за чего опустился с 5-й на 6-ю позицию.

«Честно говоря, после старта ситуация меня обнадеживала. Но затем у нас возникла проблема (с застрявшей наклейкой с визора), нам пришлось останавливаться в боксах и начинать все заново. Так что после случившегося я сразу понял, что нас ждет сложная гонка.

В итоге на финише мы оказались пятыми…извините, то есть шестыми, так что да, ничего не поделаешь.

В случившемся на пит-лейне нет ничего особенного. Не повезло. И да, это моя вина, моя ошибка. С другой стороны, мы просто были недостаточно быстры в этот уик-энд, вот и все. Эта проблема перевешивает все остальные, нам нужно над этим работать.

И да, сейчас ситуация в чемпионате начинает выглядеть очень сложной. Учитывая тот темп, который в «Ред Булл» показали в этот уик-энд, нам будет очень тяжело. Но я все равно буду выкладываться на полную, стараться выкладываться в каждой гонке», – рассказал Леклер.

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