Карлос Сайнс о скорости «Ред Булл»: «Если Перес обгонит на старте, не сильно расстроюсь и попытаюсь отыграться позже»

Пилот Карлос Сайнс предвкушает сложную борьбу с из .

Гонщики начнут с первого ряда.

«Все сильно зависит от того, каким получится выход из первого поворота. Если между машинами пара корпусов, ты оказываешься в очень уязвимом положении. Но неважно – если Чеко меня обгонит, я постараюсь вернуть позицию позже», – заявил Сайнс.

Карлос высказался о преимуществе «Ред Булл» по скорости на прямых:

«Это тяжело, но если он обгонит – что тут можно поделать? Я могу лишь сосредоточиться на себе, на старте и выходе из первого поворота, а потом постараюсь лишить его слипстрима. Если он пройдет, попробую отыграться как можно скорее. Но я не слишком расстроюсь, ведь впереди длинная гонка».

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