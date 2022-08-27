Льюис Хэмилтон о темпе «Мерседеса»: «Какая-то бессмыслица. Такого отставания в квалификации еще не было»

не понимает, почему такой медленный.

В квалификации к Гран-при Бельгии Хэмилтон проиграл пилоту 1,838 секунды и стал седьмым, его партнер по команде Джордж Расселл показал восьмое время.

«Это какая-то бессмыслица. Я все перепробовал: ставил детали, снимал, менял крылья, менял настройки. В этот уик-энд я попробовал все, что можно. И это удивляет – может, соперники прибавили. Не знаю, привезли ли они обновления.

Я даже не предполагал, что мы будем отставать на две секунды – результат гораздо хуже, чем я ожидал. Не хочу использовать слово «разочарование», потому что надо помнить: 2000 людей на базе упорно работают над тем, чтобы исправить ситуацию.

Конечно, жаль, что мы не нашли решение. Хотелось бы сражаться среди лидеров, но реальность другая. Это обидно, поверьте. Но теперь остается только посмеяться и признать, что я не борюсь за титул. Я не должен воспринимать это слишком серьезно или чересчур расстраиваться – я чувствую ответственность за то, чтобы поддерживать настрой. Надо продолжать трудиться, нельзя отчаиваться. Да, это отстой, машина медленная.

Мы не можем мгновенно изменить ситуацию, так что мы можем лишь работать с тем, что есть. Непонятно, насколько машина будет быстрой или медленной завтра. Удивлюсь, если мы окажемся ближе, чем мы считаем. Такого отставания в квалификации еще не было.

На следующей неделе мы обсудим шаги и постараемся понять, чего хотим от болида следующего года. Какие есть проблемы, что можно извлечь из анализа данных и как это применить, чтобы новая машина получилась совсем другой. Команда над этим работает, и я постараюсь над этим работать», – заявил Льюис после квалификации.

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