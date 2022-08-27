Макс Ферстаппен: «Будет обидно не добраться до подиума»

Пилот подвел итоги квалификации к , в которой показал лучшее время.

При этом завтрашнюю гонку Ферстаппен из-за моторных штрафов начнет с 15-й позиции.

«Потрясающая квалификация, но и в целом по ходу уик-энда мы были хороши и смогли включиться. Машина работала очень хорошо, так что мы просто старались чуть-чуть ее доработать и оптимизировать к квалификации.

Конечно, мне нужно было быть осторожным с количеством комплектов шин, которые можно было использовать. Но я остался доволен своим кругом. Это потрясающая трасса, с потрясающими болельщиками – надеюсь, их день прошел хорошо. С такой поддержкой будет обидно не добраться до подиума», – рассказал Ферстаппен.

Ферстаппен выиграл квалу в Бельгии, но будет стартовать с последних мест. Сайнс – на поуле

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