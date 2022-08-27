Отмар Сафнауэр: «Объявление об уходе Алонсо появилось до того, как он смог мне сообщить. За 15 минут трудно позвонить трем людям»

Руководитель «Альпин» Отмар Сафнауэр сохранил хорошие отношения с Фернандо Алонсо, несмотря на уход испанца в «Астон Мартин» в 2023 году.

Алонсо сообщил о своем решении боссам и «Альпин» Луке де Мео и Лорану Росси, но не Сафнауэру. Кроме этого, Фернандо поведал начальнику, что после отправляется отдыхать в Грецию, а затем запостил видео из родного Овьедо.

Сафнауэр не согласился, что отношения с подопечным испортились, а также поделился своим видением ситуации.

«Вовсе нет. Я говорю правду, так и есть.

Когда я прощался с Фернандо в воскресенье, он сказал: «Не переживай, время у нас есть. Я буду на своей яхте в Греции». Это все, что я знал. Он пригласил меня на кофе. Сказал: «Если будешь в Греции, приходи на мою яхту выпить кофе». И я ответил, что навещу его, если окажусь там. Я не следил, что он делал в отпуске. Но в воскресенье он точно сказал про яхту в Греции. Так ли это или нет – не знаю.

Насколько я понял, объявление выложили в девять утра в понедельник. Думаю, где-то в 8:30 или в 8:45 он позвонил Луке, а также Лорану. За 15 минут трудно позвонить трем людям. Так что объявление произошло до того, как у него появилась возможность набрать мне. Но нам точно сказали не в воскресенье вечером.

В воскресенье в паддоке был такой слух, поэтому решение не стало такой уж неожиданностью. Удивило то, что мы с Фернандо прошли долгий путь в переговорах. Это были хорошие и честные переговоры, мы дошли до финальной черты. И Фернандо демонстрировал, что готов подписаться.

Оказалось, что он ведет переговоры и с другими командами – мы об этом знали. Он был свободным агентом и имел полное право так поступать. Но удивило лишь то, что объявление случилось утром в понедельник, хотя в воскресенье вечером он говорил, что торопиться не надо. Это единственный сюрприз», – сказал глава команды.

Сафнауэр не считает, что Алонсо его подвел:

«Нет, конечно. Как я сказал, он свободный агент. Я всегда утверждал, что соглашение должно быть выгодным для обеих сторон. И он нашел сделку, которая подходила ему лучше – значит, может выбрать ее.

Мы приложили все усилия и вели переговоры из лучших побуждений. И считали, что очень близки к подписанию контракта, который будет выгоден всем. Но он свободный агент и волен делать то, что сделал».

Также Отмар сообщил, что участвовал в переговорах:

«Переговоры начались до того, как я присоединился к команде. Мы все понимали, что контракт подходит к концу. И он начал показывать, что хочет остаться в «Ф-1» и в команде. Так что переговоры начались без меня, но в заключительной стадии я участвовал».

Фернандо Алонсо: «Все боссы «Альпин», кроме Сафнауэра, знали о моем переходе в «Астон Мартин»

Первые выпады Алонсо после скандального разрыва с «Альпин» – претензии к шефам команды. Одного теперь даже жаль

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram