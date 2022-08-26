Джордж Расселл о борьбе с галопированием: «Понимаем, что на пути к достижению цели заметно потеряли в скорости»

Пилот рассказал о том, что команде удалось почти полностью устранить проблему с галопированием болида, пусть и ценой некоторой потери скорости.

«Я думаю, что в этой области мы добились значительного прогресса. Но мы также знаем, что при этом, на пути к достижению этой цели, мы также заметно потеряли в скорости.

При этом мы понимаем, что продолжая пытаться раздвинуть границы возможностей болида, мы рискуем тем, что проблемы с галопированием могут вернуться. Как понимаем и то, что всегда нужно стараться найти оптимальный компромисс. Так что посмотрим. Но я думаю, что ситуация с галопированием также будет зависеть и от особенностей трассы», – рассказал Расселл.

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