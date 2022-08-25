Фернандо Алонсо: «Уход из «Альпин» казался выигрышным решением для всех сторон»

Фернандо Алонсо рассказал, почему променял «Альпин» на «Астон Мартин».

Двукратный чемпион «Формулы-1» будет выступать за команду из Сильверстоуна с 2023 года. Алонсо упомянул, что в «Альпин» должны были обрадоваться тому, что у них появился шанс посадить в кокпит . Австралиец, впрочем, отказался гоняться за «Альпин».

«[Переговоры с «Альпин»] не двигались с места уже пару месяцев. Переход стал логичным шагом, потому что в «Астоне» очень хотели меня подписать, верили в мои способности на трассе, а также за ее пределами для развития проекта.

Кроме того, после всех месяцев переговоров у команды появилось свободное место для такого молодого и талантливого гонщика как Оскар, так что это казалось правильным и выигрышным решением для всех сторон», – сказал Алонсо.

Фернандо также добавил, что разногласия с французской командой возникли не только из-за длительности контракта:

«Дело еще в доверии и том, насколько ты ощущаешь себя нужным. У меня странные чувства. Полагаю, решение о переходе в «Астон» было правильным – там, как показалось, действительно хотят со мной работать и ценят мои выступления в последние два сезона».

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Сменщик Алонсо взбунтовался – отказался от места Фернандо в «Ф-1». Он шел путем Расселла и Леклера, на него претендовали еще две команды

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