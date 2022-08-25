Жак Вильнев: «Пиастри ведет опасную игру»

Чемпион «Формулы-1» 1997 года высказался об опасностях, подстерегающих .

Юниор «Альпин» предположительно продолжит карьеру в «Макларене». Вильнев считает, что Оскару трудно будет добиться доверия в будущем после скандального разрыва с французской командой.

«Интересно наблюдать за этим, потому что ситуация стала неожиданностью для всех. Непросто начинать выступления под таким давлением. Твое имя оказывается под вопросом. Любая команда или спонсор будут размышлять: как отнесутся к нам? Что случится, если мы доверимся этому человеку? Очень опасно вести такую игру», – заявил Вильнев до объявления о том, что покидает «Макларен».

Вильнев также отметил, что титулы в «Формуле-3» и «Формуле-2» не гарантируют Пиастри успех:

«Есть «Ф-1», и есть все остальное. Очень многие гонщики в прошлом становились королями в каждой серии, постоянно побеждали, а в «Ф-1» не справлялись. Это огромный скачок в плане таланта, давления и психологических способностей.

Пиастри выступал потрясающе, но мы пока не знаем, что случится в «Ф-1». Это большой вопрос».

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