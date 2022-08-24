Кевин Магнуссен: «У нас больше нет проблем с галопированием болида, при желании все команды могут с этим справиться»

Пилот заявил, что команде, по его мнению, уже удалось решить проблемы с галопированием болида. И что данная проблема не будет преследовать коллектив в оставшихся гонках сезона.

Начиная с в «Ф-1» должна начать действовать техническая директива ФИА, направленная на борьбу с эффектом галопиривания болидов. В том случае, если команды не будут вписываться в допустимые уровни нагрузки, они могут быть вынуждены принудительно менять настройки и повышать размер дорожного просвета.

«Мне не кажется, что у нас до сих пор есть проблемы с галопированием болида. Да, в начале сезона это определенно было проблемой, но мы очень быстро внесли изменения, чтобы устранить этот фактор.

Нам пришлось пожертвовать определенным количеством прижимной силы ради решения проблемы, но потом мы постепенно стали отыгрывать потерянное, при этом избегая возвращения эффекта галопирования.

Я считаю, что при желании все команды вполне могут справиться с этой проблемой, пусть и ценой небольшой потери скорости болида. Мы уже это сделали, некоторые другие команды тоже. Полагаю, так придется поступить и всем остальным», – рассказал Магнуссен.

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