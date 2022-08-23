Даниил Квят о NASCAR: «Прибавляю с каждым кругом. Классный опыт»

Бывший пилот «Формулы-1» подвел итоги гонки NASCAR.

В прошедшие выходные Даниил провел свой второй этап в американской серии. Технические проблемы пока не позволяют показать положительный результат: в первом заезде Квят сошел, а значительную часть второго провел в боксах из-за ремонта.

«Еще одна гонка NASCAR завершена – на «Уоткинс-Глен»! Классная трасса и классный опыт! Я провел много кругов, хотя технические трудности сократили нашу дистанцию.

Я с каждым кругом прибавляю и все лучше понимаю, как устроены такие гонки», – написал пилот «Хезеберга» в соцсетях.

Квят стал 36-м в своей 2-й гонке NASCAR и снова испытывал технические проблемы

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