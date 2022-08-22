Промоутер Гран-при Бельгии: «Мы ведем переговоры с «Ф-1», а постоянные слухи их совсем не облегчают»

Промоутер Гран-при Бельгии Ванесса Мэйс рассказала о том, что организаторы продолжают переговоры с «Формулой-1» о подписании нового контракта.

Считается, что Гран-при Бельгии может потерять место в календаре «Ф-1» в связи с появлением новых этапов – со следующего сезона в чемпионате появятся этапы в Катаре и Лас-Вегасе, а также ведутся переговоры о возвращении Гран-при ЮАР.

«Мы ведем переговоры с промоутерами «Формулы-1», с руководством чемпионата. И это непростые переговоры. Совсем не облегчают их и постоянно появляющиеся слухи.

Я постоянно вижу в прессе самую разную информацию. То мы уже договорились, то нам вообще не на что надеяться и не стоит питать иллюзий, то мы ведем переговоры. Мне эти слухи не интересны.

Я полагаю, что «Формуле-1» хотелось бы сохранить Гран-при Бельгии в будущем – и в частности проводить его именно в Спа. Более того, в политическом мире (Бельгии) все силы также мобилизованы для того, чтобы сохранить гонку на «Спа» в календаре «Ф-1», – рассказала Мэйс.

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