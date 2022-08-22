Ландо Норрис о Гран-при Бельгии: « Спа, Монако, Монца – мне кажется, пока «Ф-1» существует, эти гонки должны проводиться обязательно»

Пилот заявил, что хотел бы сохранить в календаре «Ф-1».

Предстоящая гонка в Спа может стать последней для «Ф-1» в Бельгии на какое-то время – контракт на проведение Гран-при Бельгии заканчивается в конце этого года и пока не был продлен.

Гонку в Спа должен заменить Гран-при ЮАР, однако эти планы могут быть отложены на год, если организаторы не успеют подготовить трассу «Кьялами».

«Я буду сильно опечален. Мне кажется, в современном мире слишком многие вещи ачинают зависеть только от денег, в этом проблема. Это становится лишь бизнесом.

Так что лишиться гонки в Спа будет очень досадно. Ведь «Спа» – одна из самых классных трасс во всем календаре «Формулы-1». Эта гонка имеет историческую ценность для «Формулы-1». Как и – при этом, насколько я знаю, они (организаторы гонки в Монако) вообще не платят денег за проведение гонки. Но Гран-при остается в календаре «Ф-1».

То же касается и Монцы. Мне кажется, что пока существует, эти гонки должны обязательно проводиться», – рассказал Норрис.

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