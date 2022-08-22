Пьер Гасли: «Цунода серьезнее относится к «Ф-1», чем в прошлом году»

Пилот рассказал, как изменился Юки Цунода после дебютного сезона в «Формуле-1».

«Полагаю, сейчас он немного серьезнее относится к «Формуле-1», и это правильный подход. Если верить его словам, я в этом смысл повлиял: продемонстрировал, какая нацеленность необходима в нашем спорте.

В нынешнем сезоне мы работаем как команда, а в прошлом сезоне действовали скорее по отдельности, потому что ему не хватало опыта, он был новичком. Теперь он лучше все понимает, дает более четкую обратную связь, и мы вместе работаем над тем, чтобы сделать болид быстрее», – заявил Гасли.

Ранее француз так отзывался о характере напарника:

«Он очень смешной. Для него нет никаких барьеров, что мне в нем нравится – и это забавно. Если у него в голове появляется какая-то мысль, она озвучивается через десятую долю секунды. Пожалуй, в большинстве случаев он потом жалеет о том, что сказал! Но это очень смешно».

В 2021 году Гасли набрал втрое больше очков, чем Цунода. В нынешнем сезоне разница между партнерами по «Альфа Таури» незначительная (16 баллов против 11).

Гельмут Марко: «У Цуноды есть потенциал для побед в гонках. Для титулов должны сложиться многие факторы»

Юки Цунода оценил сезон на 7 из 10: «Я сохраняю спокойствие, не то что в прошлом году. Это главное отличие»

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