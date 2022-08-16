Юки Цунода оценил сезон на 7 из 10: «Я сохраняю спокойствие, не то что в прошлом году. Это главное отличие»

Пилот подвел итоги первой половины сезона-2022.

Собственные выступления Юки оценил на семь баллов из десяти. Прогресс в сравнении с дебютным годом в «Формуле-1» Цунода связал с обретением уверенности и спокойствием.

Японец набрал 11 очков против 16 у . В отличие от напарника, Цунода еще не обеспечил себе место в команде на 2023-й.

«Думаю, мне удалось воспользоваться прошлогодним опытом. Я знаю, что нужно делать, как готовиться к каждому конкретному уик-энду. Безусловно, это плюс. В то же время в прошлом сезоне я испытал фактически все, самые плохие ситуации, и смог восстановиться. В большинстве случаев я сохраняю спокойствие, не то что в прошлом году. Это главное отличие.

Я вполне доволен своей работой. У меня часто случались проблемы с надежностью – у всей команды, я бы сказал. К примеру, в Саудовской Аравии я не выступал в третьей практике, квалификации и гонке. В Бахрейне потерял третью тренировку – то же самое случилось с Пьером в Барселоне. Более того, я ехал на седьмой или шестой позиции в Азербайджане [пока не сломалась DRS].

Пожалуй, разница в очках между мной и Пьером небольшая. Учитывая, что я потерял [очки] в Саудовской Аравии и Азербайджане, мы должны были оказаться на равных. Я доволен», – поделился мнением Юки.

Наш рейтинг гонщиков «Формулы-1» перед большим перерывом: Хэмилтон преследует Ферстаппена и Леклера, Шумахер – предпоследний

Гельмут Марко: «У Цуноды есть потенциал для побед в гонках. Для титулов должны сложиться многие факторы»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram