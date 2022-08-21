Андреас Зайдль: «Понаблюдал бы за борьбой «Порше» и «Ауди» в «Ф-1» с большим интересом – в WEC было здорово»

Руководитель Андреас Зайдль с нетерпением ждет битву «Порше» и «Ауди» в «Формуле-1».

Немецкие бренды должны стать мотористами «Ф-1» в 2026 году. До «Макларена» Зайдль работал в «Порше» в чемпионате мира по гонкам на выносливость ( ).

«Если такие большие бренды как «Порше» и «Ауди» придут в «Формулу-1», это станет просто прекрасной новостью для чемпионата, для нас как конкурентов. Я несколько лет участвовал в борьбе «Порше» и «Ауди», было здорово. Я как болельщик с большим интересом понаблюдал бы, если они устроят то же самое [в «Ф-1»]», – сказал Зайдль.

Предполагается, что «Порше» станет партнером , а «Ауди» выкупит (сейчас выступает как ).

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