Андреас Зайдль: «Понаблюдал бы за борьбой «Порше» и «Ауди» в «Ф-1» с большим интересом – в WEC было здорово»

Руководитель «Макларена» Андреас Зайдль с нетерпением ждет битву «Порше» и «Ауди» в «Формуле-1».
Немецкие бренды должны стать мотористами «Ф-1» в 2026 году. До «Макларена» Зайдль работал в «Порше» в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC).
«Если такие большие бренды как «Порше» и «Ауди» придут в «Формулу-1», это станет просто прекрасной новостью для чемпионата, для нас как конкурентов. Я несколько лет участвовал в борьбе «Порше» и «Ауди», было здорово. Я как болельщик с большим интересом понаблюдал бы, если они устроят то же самое [в «Ф-1»]», – сказал Зайдль.
Предполагается, что «Порше» станет партнером «Ред Булл», а «Ауди» выкупит «Заубер» (сейчас выступает как «Альфа Ромео»).
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