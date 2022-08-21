Жан Алези: «Прогресса «Мерседеса» не хватит для побед в Гран-при в 2022 году»

Бывший гонщик «Формулы-1» не верит в победы «Мерседеса» в 2022 году.

При этом француз похвалил обладателей Кубка конструкторов за прогресс, достигнутый после неудачного старта сезона.

«Все были поражены [в начале года]. Когда команда представила машину [на тестах] в Бахрейне, люди говорили: «О, боже, они подготовили что-то особенное и станут недосягаемыми». Однако они проезжали круг за кругом и понимали, что скорости нет. Порой обескураживало, что пилотирует такой болид, ведь он семикратный чемпион мира.

В то же время впечатляет, что «Мерседес» нашел возможность добиться прогресса. В Венгрии Джордж [Расселл] завоевал поул, Льюис сражался среди лидеров – фантастика.

Исходя из моего опыта, если болид рождается проблемным, исправить ситуацию нельзя. Можно прийти к компромиссу, однако в «Ф-1» компромиссы не работают, понимаете. Поэтому я не считаю, что в обычных обстоятельствах они станут побеждающей командой и начнут выигрывать Гран-при до конца чемпионата», – заявил Алези.

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