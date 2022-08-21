Даниэль Риккардо: «В «Ф-1» все быстро меняется: казалось, карьера Переса окончена, теперь он потенциально в борьбе за титул»

Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо сообщил, что его обнадеживает пример .

Ожидается, что Даниэль покинет команду в конце 2022 года. Австралиец видит параллели с карьерой Переса, который потерял место в в 2020-м, однако в итоге оказался в .

«Когда мне было 27 [в 2016 году], я говорил: «О, я старею». В каком-то смысле да, я становлюсь старше, но при этом знаю чуть больше о «Формуле-1». Иногда требуется время.

Мы все считаем, что способны выигрывать. Может, я хочу победить завтра, но так получается не всегда. Сегодня трудно говорить о сезонах-2024 или 2025 – тяжело заглядывать так далеко. Но время бежит стремительно.

Ты также учишься на примере других: казалось, что карьера Переса окончена, а теперь он потенциально в борьбе за титул. В «Ф-1» все меняется очень быстро», – сказал Риккардо.

«Макларен» пытается уволить или выкупить Риккардо, а он фоткается в бассейне с улыбкой во все лицо – «Привет»

Даниэль Риккардо: «По-прежнему считаю, что заслуживаю место в «Формуле-1», это мотивирует»

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