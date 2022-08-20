Хуан-Пабло Монтойя: «Феррари» думает, как не облажаться, а «Ред Булл» не боится проигрывать»

Бывший пилот «Формулы-1» рассказал о различиях в настрое «Феррари» и .

«Я считаю, что «Феррари» должна была накопить огромный отрыв по очкам, учитывая, какой была машина на старте сезона. Сейчас скорости по-прежнему хватает для побед в гонках, но они продолжают переигрывать сами себя.

Когда вспоминаешь , Венгрию, многие другие гонки, думаешь: «О, боже, они выбросили победу, о, и другую тоже, и следующую». Словно команда боится принимать решения, что, на мой взгляд, сильно ей вредит. Нельзя отрицать, что они здорово поработали – ведь болид в этом году лучший. Но «Феррари» оказалась в положении, когда ты так хорош, что не хочешь облажаться. Если ты так размышляешь, соперники считают, что подловят тебя. И ты полностью проваливаешься.

«Ред Булл» – потрясающая команда. Она не боится проигрывать, у нее есть этот настрой: пускай мы ошибемся, но хотя бы попытаемся. Подход «Феррари» следующий: давайте не облажаемся, потому что мы можем победить», – заявил Монтойя.

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