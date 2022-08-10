Чжоу Гуаньюй: «Боттас – один из лучших напарников, с кем я когда-либо работал»

Пилот рассказал, что напарник по команде сильно помогает ему по ходу дебютного сезона в «Формуле-1».

«Валттери один из лучших напарников, с кем я когда-либо работал, во всех гоночных сериях. Хотя с Каллумом Айлоттом мы тоже отлично сработались.

Валттери очень опытный гонщик, он всегда старался помочь мне поднять свой уровень. Особенно это сказалось на предсезонных тестах. Он все время был рядом и давал мне советы, направлял меня.

Это был очень полезный опыт, без его помощи я бы не смог так прибавить. Ведь Валттери старте и намного опытнее. Так что мы не боремся друг с другом за место в команде, наоборот, мы стараемся помочь команде, стараемся достичь максимальных результатов. Так что все хорошо и никакого внутреннего разделения команды у нас нет», – рассказал Чжоу.

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