Кристиан Лундгор: «Феттель в «Индикаре» – было бы здорово, но переход получится тяжелым»

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Пилот «Индикара» Кристиан Лундгор будет рад погоняться с Себастьяном Феттелем.

Гонщик «Астон Мартин» завершит карьеру в «Формуле-1» по окончании сезона. Пока неизвестно, где будет выступать Феттель в следующем году.

Лундгор, ранее соревновавшийся в «Формуле-2» и тестировавший болиды «Формулы-1», рассказал и о трудностях, которые ждут четырехкратного чемпиона мира.

«Я считаю, будет здорово, если Себастьян сядет за руль машины «Индикара», правда.

Я пилотировал болиды «Формулы-1», у меня были тесты с «Рено». Скажу как есть: лично для меня это самая простая машина из тех, которыми я управлял. До определенного предела пилотировать легко. Трудно найти последние полсекунды-секунду. У машины огромная прижимная сила, она прилипает к трассе.

Так что, думаю, переход Себастьяна получится тяжелым. Здесь машину нужно постоянно держать под контролем, работать над ней. Болид не ведет тебя – ты его ведешь. Но, если честно, я надеюсь, что многие пилоты «Ф-1» попробуют себя в «Индикаре», – сказал датчанин.

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