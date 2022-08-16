Гельмут Марко: «Работа с бензопилой заменяет тренировки»

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко рассказал, как поддерживает физическую форму в 79 лет, работая с бензопилой.

– Как выглядит ваш типичный день?

– Я встаю рано и появляюсь в офисе не позже 7:00. Меня окружают эффективные, молодые люди. Еще провожу собеседования, так что нахожусь в офисе до обеда. Потом иду на какую-нибудь стройку и проверяю другие вещи или отправляюсь в лес.

У меня есть лес с ценными породами деревьев. Вишня, орех, дуб – более 20 процентов. Штирия – самая лесистая область Австрии, однако доля ценной древесины составляет в среднем только семь-восемь процентов.

Вечером я занимаюсь звонками. Так продолжается шесть или семь дней в неделю. Но, к примеру, я больше не провожу собеседования в отелях – поддерживаю баланс в жизни.

– С бензопилой в лесу – такой у вас баланс?

– Да, и это заменяет физические упражнения. Раньше я не так искусно управлялся с бензопилой. Теперь я научился, у меня лучшее оборудование, так что я почти не тренируюсь.

Гельмут Марко: «Гасли свободен с 2024 года»

Гельмут Марко: «Не считаю, что болид «Феррари» быстрее «Ред Булл»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram