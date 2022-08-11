Чезаре Фьорио: «Бинотто сделал из «Феррари» команду, способную выигрывать каждую гонку – но ему нужно докопаться до сути проблем»

Бывший спортивный директор Чезаре Фьорио поделился мнением о текущей ситуации в «Феррари» и о задачах, которые стоят перед .

«В принципе мы можем заключить, что Маттиа Бинотто сделал из «Феррари» команду, способную выигрывать каждую гонку. Бинотто был прекрасен как инженер – сначала как специалист по работе с двигателями, потом как технический директор, но сейчас у него совсем другая работа. И в «Феррари», очевидно, что-то идет не так, команда допускает ошибки. И Бинотто нужно докопаться до сути этих проблем – сейчас это его главная задача.

Маттиа должен найти решения, которые помогут команде работать лучше. Чтобы побеждать в современной «Формуле-1», у вас все должно работать превосходным образом.

Во времена Михаэля Шумахера и Жана Тодта в «Феррари» все было по-другому. Порой машина «Феррари» превосходила соперников настолько, что это позволяло скрывать некоторые ошибки. В сегодняшней «Формуле-1» это невозможно», – рассказал Фьорио.

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