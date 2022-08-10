Мика Сало: «У «Феррари» все время что-то идет не так. Чемпионаты так не выигрываются»

Бывший пилот «Формулы-1» поделился мнением о выступлении в первой половине сезона-2022.

«У «Феррари» определенно очень быстрая машина. Но у них все время что-то идет не так. Я не знаю, в чем дело. Иногда ошибаются пилоты, иногда снова команда. Так чемпионаты не выигрываются.

Когда сезон начался, «Феррари» была очень сильна, в то время как и наоборот преследовали неудачи и проблемы с надежностью болида. Тогда казалось, что титул легко достанется Леклеру и «Феррари». Но «Ред Булл» удалось кардинально перевернуть ситуацию, Макс очень, очень силен.

Мне сложно сказать, что служит причиной возникновения этих проблем у «Феррари». Ведь я просто смотрю на все это со стороны. Но я считаю, что у них постоянно что-то идет не так. Ситуация очень сложная, но я уверен, что в «Феррари» проведут тщательное расследование, все проанализируют и решат проблему. Потому что иначе они просто отдадут титул конкурентам.

Конечно, на «Феррари» оказывается сильное давление, но на самом деле это можно сказать о каждой команде. Руководство всегда находится под давлением, от команды ждут результатов. Понятно, что в Италии все интересуются «Феррари». Да и в команде уже несколько раз менялось руководство.

Мне кажется, что здорово поработал, сумел вернуть команду в число лидеров. Им нужно поправить лишь небольшие вещи. «Феррари» здорово выступает в квалификациях, но не в гонках. Такое чувство, будто все начинает идти не так еще на командном собрании, и что там они ищут способ проиграть гонку, а не выиграть.

С учетом того, как сейчас обстоят дела в «Феррари», я не думаю, что они заслужили стать чемпионами в этом году. Хотя было бы здорово, если бы за летний перерыв в чемпионате команде удалось бы внезапно решить все свои проблемы, ведь мы все хотим видеть интересные гонки и интересную борьбу за титул», – рассказал Сало.

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