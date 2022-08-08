Алекс Албон: «Ферстаппену нужна максимально подвижная передняя ось болида, на его фоне я выгляжу водителем автобуса»

Пилот рассказал об особенностях пилотажа и его предпочтениях в поведении болида.

По словам Албона, в этом Ферстаппен очень сильно отличается от большинства других гонщиков.

«Я бы назвал его самым одаренным гонщиком, с которым когда-либо выступал. Конечно, сложно сравнивать между собой своих напарников, но Макс гоняет по тому же принципу, по которому разговаривает: для него нет места политики. Он очень прямолинейный и открытый парень, и при этом всегда расслаблен. Люди не знают этой его стороны, но на самом деле Макс спокойный и легкий человек. Порой я даже думал: «Хотелось бы мне быть настолько спокойным».

Его особенность проявляется также и в том, как он управляет болидом. Он действует очень точно. Его требования к машине заметно отличаются от того, что обычно хотят видеть другие гонщики. Ему нужно, чтобы в поворотах передняя ось была максимально подвижной, это просто невероятно.

Может показаться, что Макс пилотирует очень плавно, но на самом деле это не так – ему нужна максимально подвижная, живая передняя ось.

Лично я всегда был известен как гонщик, который предпочитает максимальное сцепление передних колес с трассой. Чтобы как можно точнее контролировать машину. И тут появляется этот парень. На его фоне я выгляжу водителем автобуса», – рассказал Албон.

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