Кристиан Хорнер: «Борьбе Ферстаппена и Леклера – это фантастика. Надеюсь, она продолжится»

Руководитель Кристиан Хорнер подвел итоги первой половины сезона, поделившись мнением о том, как этот отрезок чемпионата сложился для его команды, а также и Серхио Переса.

«Первая половина сезона сложилась для нас весьма позитивным образом. Мы выиграли девять гонок и еще два спринта и лидируем как в личном зачете, так и в Кубке конструкторов. Хотя это, понятное дело, ни о чем не говорит. Важно лишь то, где вы окажетесь на финише сезона. Вот, что имеет значение. Да, конечно, такой результат в первой половине сезона обнадеживает, но нужно продолжить и теперь вопрос в том, как мы выступим во второй половине.

Думаю, мы все были удивлены тем, что не оказалось в числе самых быстрых команд, ведь они доминировали в «Формуле-1» много лет. Однако они упорно работают над решением своих проблем и уже показывают, насколько быстры могут быть. Они подбираются все ближе, и в этом сезоне тоже будут представлять угрозу.

– это культовая команда, культовый бренд, но сейчас важно лишь то, что происходит на трассе. И я с нетерпением жду новых сражений между Максом и . Их борьба – это просто фантастика. Надеюсь, она будет продолжаться так на протяжении всего сезона.

Макс демонстрирует невероятную скорость, которая есть у него от природы, с самого первого момента, как он оказался за рулем болида. Он прекрасно умеет контролировать машину и уверен в себе. И за годы его уверенность никак не изменилась.

Единственное, что в нем изменилось – он повзрослел. Что логично, ведь в «Формулу-1» он попал еще подростком, а сейчас ему уже 24 года. И возраст – это единственное, что изменилось. Хотя также он теперь стал чемпионом «Ф-1».

Чеко тоже проводит отличный сезон. Да, у него были трудные гонки, но в целом все идет хорошо. Его победа на Гран-при Монако, поул в Джидде…он демонстрирует очень хорошие выступления. Он сделал большой шаг вперед, особенно в квалификации. Он продолжает стараться атаковать и по-прежнему мотивирован», – рассказал Хорнер.

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