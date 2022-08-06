MotoGP. Гран-при Великобритании. Квалификация. Зарко выиграл поул, Виньялес – 2-й, Миллер – 3-й

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Пилот команды «Прамак-Дукати» Жоан Зарко выиграл квалификацию к Гран-при Великобритании. Для Зарко этот поул стал вторым в нынешнем сезоне.

Второе место в квалификации занял Маверик Виньялес («Априлия»), а третьим стал Джек Миллер («Дукати»).

MotoGP
Гран-при Великобритании
Сильверстоун
06 августа 2022 года
Квалификация
2-й сегмент
 
1. Жоан Зарко («Прамак-Дукати») – 1.57,767
2. Маверик Виньялес («Априлия») +0,980
3. Джек Миллер («Дукати») +0,164
4. Фабио Куартараро («Ямаха») +0,171
5. Франческо Баньяя («Дукати») +0,194
6. Алеш Эспаргаро («Априлия») +0,199
7. Марко Беццекки («ВР46») +0,334
8. Энеа Бастианини («Грезини») +0,339
9. Хорхе Мартин («Прамак-Дукати») +0,407
10. Лука Марини («ВР46») +0,550
11. Алекс Ринс («Сузуки») +0,551
12. Хоан Мир («Сузуки») +0.776
 
 
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