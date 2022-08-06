MotoGP. Гран-при Великобритании. Квалификация. Зарко выиграл поул, Виньялес – 2-й, Миллер – 3-й

Пилот команды «Прамак-Дукати» Жоан Зарко выиграл квалификацию к Гран-при Великобритании. Для Зарко этот поул стал вторым в нынешнем сезоне.

Второе место в квалификации занял Маверик Виньялес («Априлия»), а третьим стал Джек Миллер («Дукати»).

MotoGP

Гран-при Великобритании

Сильверстоун

06 августа 2022 года

Квалификация

2-й сегмент

1. Жоан Зарко («Прамак-Дукати») – 1.57,767

2. Маверик Виньялес («Априлия») +0,980

3. Джек Миллер («Дукати») +0,164

4. Фабио Куартараро («Ямаха») +0,171

5. Франческо Баньяя («Дукати») +0,194

6. Алеш Эспаргаро («Априлия») +0,199

7. Марко Беццекки («ВР46») +0,334

8. Энеа Бастианини («Грезини») +0,339

9. Хорхе Мартин («Прамак-Дукати») +0,407

10. Лука Марини («ВР46») +0,550

11. Алекс Ринс («Сузуки») +0,551

12. Хоан Мир («Сузуки») +0.776

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