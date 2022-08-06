Фелипе Масса: «Леклеру нужно оставаться профессионалом, а не демонстрировать всем свое недовольство»

Бывший пилот «Формулы-1» призвал оставаться профессионалом и позволять себе публичную критику в адрес команды – даже если на то есть причины.

«Да, безусловно, внутри Шарль явно недоволен, но ему нужно набраться терпения. Потому что если он начнет драться, это не поможет ни команде, ни самому Шарлю.

Не стоит забывать о том, сколько ошибок допустил сам Шарль, тем самым упуская шансы выигрывать гонки или зарабатывать хорошие очки. Так что в итоге нужно просто набраться терпения. Поэтому даже если ты чем-то недоволен, нужно все равно продолжать бороться, но вести себя профессионально, а не демонстрировать всем свое недовольство.

Если же открыто выражать свое недовольство, ты не поможешь ни себе, ни команде – даже с учетом того, что ошибок в этом году у было больше (чем у Леклера), это не повод начинать драку».

Также Масса прокомментировал тактические ошибки, которые «Феррари» допускает по ходу сезона, и не слишком выразительное руководство командой со стороны :

«Я хорошо его знаю, мы долгое время работали вместе. Он был инженером, специалистом по разработке двигателей. Потом стал руководителем моторного подразделения, а потом техническим директором, стал лидером команды. Но меня к тому времени там уже не было.

Он был хорошим инженером и настоящим профессионалом, так что он отлично разбирается в технической составляющей. Он нравится мне как человек, но результаты сейчас совсем не те, какими должны были быть.

И нужно признать, что он тоже несет за это ответственность. Думаю, в конечном счете им нужно быть спокойнее в принятии решений. И разобраться в происходящем – потому что команда допустила много ошибок в начале сезона и продолжает допускать эти ошибки до сих пор. Такого происходить не должно. Бинотто нужно перевернуть ситуацию, и сделал это быстро, в противном случае он может за это поплатиться».

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