Гельмут Марко: «Для меня такая форма Алонсо – главный сюрприз этого сезона»

Советник «Ред Булл» заявил, что понимает решение закончить карьеру в «Формуле-1» после сезона-2022, в то время как другой ветеран чемпионата наоборот стремится выступать как можно дольше.

Все четыре титула чемпиона «Ф-1» Феттель завоевал в составе :

«Его точно и аккуратность идеально соответствовали философии нашей команды. Это было превосходное сочетание. Теперь же у Себа другие приоритеты. На текущей машине он даже не может попасть на подиум, поэтому вполне логично, что он принял решение с учетом всех факторов. Если вы не можете отдать всего себя гонкам, то дальше вы не продвинетесь».

При этом Марко отметил, что ничуть не удивлен решением Фернандо Алонсо подписать контракт с «Астон Мартин» , чтобы выступать в «Формуле-1» еще несколько лет несмотря на свой возраст:

«Он очень быстр. Просто невероятно, какой уровень он демонстрирует в гонках. Для меня такая форма Алонсо – главный сюрприз этого сезона. Думаю, что как гонщик Фернандо еще вполне способен выигрывать гонки. Другой вопрос, сможет ли предоставить ему для этого соответствующую машину».

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