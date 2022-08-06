Жан Алези призвал болельщиков не критиковать «Феррари»: «Негатив никогда не приносит ничего хорошего»

Бывший пилот «Формулы-1» призвал болельщиков поддержать «Феррари» вместо того, чтобы критиковать команду в связи с неудачными выступлениями в последних гонках.

«Этот сезон и правда похож на американские горки, что лишь усиливает реакцию на события, усиливает эмоции. Мечты о победе превращают поражение в настоящую драму, это чем-то напоминает переживания футбольных болельщиков.

Я тоже страдаю, вспоминая о Гран-при Венгрии. У «Феррари» были ошибки и до проблем со стратегией. Но выступления против «Феррари» никак не помогут ни болельщикам, ни самой команде. И я говорю это, прекрасно понимаю каждую вспышку недовольства болельщиков, ведь страсть – это очень сильное чувство.

Мы можем анализировать события гонки, пытаясь понять, как это случилось и почему, но на самом деле в этом нет необходимости. Для меня это скорее служит призывом держаться, а не пытаться все разрушить. Потому что негатив никогда не приносит ничего хорошего.

Прямо сейчас я хочу в первую очередь любить «Феррари», ведь все ребята в Скудерии на самом деле сильнее всего страдают от каждого поражения и от каждой ошибки, которая ведет к поражению», – рассказал Алези.

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