Маттиа Бинотто: «По итогам гонки в Венгрии «Феррари» нужно много изучить – разобраться в том, почему это случилось»

Руководитель «Феррари» заявил, что не видит причин вносить изменения в структуру работы команды.

При этом «Феррари» уходит на летний перерыв в чемпионате, отставая от «Ред Булл» на 97 очков в Кубке конструкторов – отрыв значительно увеличился за два последних .

В частности, многие призывают «Феррари» что-то изменить в работе стратегов команды.

«Это не вопрос невезения. И менять нам тоже нечего. Это (улучшение ситуации) всегда вопрос того, что вам нужно постоянно учиться, строить команду, накапливать опыт, улучшать свои умения.

По итогам этой гонки нам определенно нужно будет изучить многие моменты, разобраться в том, почему это случилось. При этом смотря на то, как мы провели первую половину сезона в целом, я опять же не вижу, почему мы должны что-то менять.

Думаю, нам просто нужно заняться этим вопросом – разобраться в том, что именно пошло не так в последней гонке, решить этот вопрос. А затем вернуться на тот уровень, который мы демонстрировали в 12 гонках до этого», – рассказал Бинотто.

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