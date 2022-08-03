Кристиан Хорнер: «Исследовали возможность приглашения Феттеля. Хотя это было бы как возвращение к бывшей»

Руководитель «Ред Булл» признал, что в прошлом, обсуждая кандидатуру нового напарника для Макса Ферстаппена, команда рассматривала вариант с возвращением . Однако в итоге выбор был сделан в пользу Серхио Переса.

Феттель недавно объявил, что завершит карьеру в «Формуле-1» по окончании сезона-2023. Себастьян провел в составе семь сезонов и четыре раза выигрывал чемпионский титул.

«Да, мы исследовали эту возможность, вели обсуждения. С другой стороны, это было бы как возвращение к бывшей девушке. Второй раз никогда не будет таким же, как первый.

При этом вместе мы достигли запоминающихся успехов. И феноменальных результатов. Это всегда будет частью нашей истории. И мы очень гордимся тем, что Себ был членом нашей команды», – рассказал Хорнер.

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