Отмар Сафнауэр: «Не осведомлен о каких-либо предварительных договоренностях Пиастри с «Маклареном», у него есть контракт с «Альпин»

Руководитель «Альпин» Отмар Сафнауэр заявил, что связан контрактными обязательствами с командой и должен получить место в «Ф-1» в следующем сезоне.

Считается, что Пиастри и его менеджер Марк Уэббер могли договориться о переходе в «Макларен» – поскольку на момент этой договоренности для Пиастри не оставалось места в «Альпин», а единственным вариантом выступлений в «Ф-1» была годичная «аренда» в «Уильямс».

Однако после того, как принял решение о переходе в «Астон Мартин», в «Альпин», по словам Сафнауэра, предоставят место в команде Пиастри в соответствии с условиями действующего контракта.

«Я не осведомлен о каких-либо предварительных договоренностях Пиастри с «Маклареном», если таковые вообще существуют. Но да, я слышал те же самые слухи из паддока, что и вы. При этом я знаю, что у него есть перед «Альпин» контрактные обязательства. Как и у нас перед ним. И мы выполняем эти обязательства весь этот год. И эти обязательства распространяются и на 2023, и потенциально на 2024 год.

Наши обязательства перед ним на этот год подразумевают работу в качестве резервного пилота «Альпин», а также предусматривает значительное количество времени за рулем прошлогоднего болида. На данный момент мы уже выполнили большую часть программы, подразумевающей преодоление дистанции в 5000 км за сезон за рулем прошлогодней машины, которая разработана для подготовки к следующему сезону.

Также эта программа предусматривает участие в пятничных практиках, работу на симуляторе. И эти обязательства выполняются с обеих сторон. То есть их выполняем и мы, и он.

Таким образом, у нас есть законный, действующий контракт, в том числе на сезон-2023. А в случае активации опции продления и на сезон-2024. Так что я не знаю о его делах с «Маклареном». Как я уже сказал, я не в курсе этого».

Сафнауэр признал, что окружение Пиастри и его менеджер рассматривают различные варианты, но не заявляли о том, что гонщик не хочет выступать за «Альпин». При этом Сафнауэр не общался с Уэббером после того, как стало известно о переходе Алонсо в «Астон Мартин»:

«Оскар и его окружение рассматривают различные варианты, что бы это ни значило. Но да, я не общался с Уэббером. Все случилось в понедельник, сейчас вторник, менеджер Оскара находится в Австралии, то есть существует еще и разница во времени.

Но я уже пытался связаться с Марком, написал ему несколько текстовых сообщений и электронных писем. Так что просто дайте нам немного времени. Оскар – наш приоритет, кандидат номер один. Таков план действий».

Также Сафнауэр прокомментировал появлявшуюся ранее информацию о нежелании Пиастри выступать за «Уильямс», когда в «Альпин» прорабатывали для гонщика такой вариант:

«Понятно, что нам бы не хотелось раскрывать детали контрактных обязательств. Но решение оставалось за командой, а не пилотом. Понятно и то, что каждый гонщик хочет выступать за максимально хорошую команду. И если перед вами стоит выбор между, возможно, лучшей командой из средней группы и командой, которая в эту группу не входит, то вы, разумеется, выберете команду с наибольшим потенциалом. Но если вы знаете, что выбор стоит между выступлениями в «Формуле-1» и еще одним годом на скамейке запасных, я полагаю, что вы выберете участие в гонках.

Теперь же, когда стало ясно, что Алонсо выбрал «Астон Мартин», Оскар вряд ли выберет вариант вроде «Уильямса» вместо места в лучшей команде средней группы.

Никаких трудностей возникнуть не должно. Если все будут соблюдать условиях договоренностей, подписанных всего пару месяцев назад, мы намерены действовать по плану».

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