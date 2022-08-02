Риккардо может перейти в «Альпин», у Пиастри есть предложение от «Макларена» (Auto Hebdo)

Пилот в 2023 году может продолжить карьеру в .

По информации Auto Hebdo, именно в Риккардо боссы «Альпин» видят наиболее оптимальную замену Фернандо Алонсо, который в следующем сезоне перейдет в «Астон Мартин».

Считалось, что очевидным претендентом на место в «Альпин» является участник молодежной программы французской команды . Однако теперь сообщается, что у Пиастри есть предложение от «Макларена». И что команды технически могут просто обменяться пилотами.

Текущий контракт Пиастри с «Альпин» действует до конца 2022 года. В то же время контракт Риккардо с «Маклареном» предусматривает опцию продления до конца 2023 года, однако для этого гонщику нужно официально уведомить об этом команду до начала сентября.

Гадали, кто заменит Феттеля? Представьте, это Алонсо – лучшего варианта не было ни у Фернандо, ни у «Астон Мартин»

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