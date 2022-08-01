Лоренс Стролл об Алонсо в «Астон Мартин»: «Быстрое, логичное и простое решение»

Владелец «Астон Мартин» Лоренс Стролл высказался о сделке с Фернандо Алонсо.

Пилот подписал с «Астон Мартин» многолетний контракт и заменит , покидающего «Формулу-1» в конце сезона.

Объявление Феттеля об уходе состоялось 28 июля – в прошедший четверг.

«Я много лет знаю и восхищаюсь Фернандо. Всегда было ясно, что он нацелен на победы, как и я. Я намеревался собрать лучших людей, правильно развивать организацию и стремиться к успеху в нашем крайне конкурентном спорте, и теперь эти планы обретают форму.

Приглашение Фернандо казалось естественным шагом на пути к развитию побеждающей команды. В наших недавних переговорах мы очень быстро выяснили, что разделяем те же амбиции и ценности, и решение подтвердить желание работать вместе было логичным и простым», – утверждает Стролл.

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