Дождь начался над трассой за час до Гран-при Венгрии

Гонка «Формулы-1» в Венгрии может состояться в дождевых условиях.

Утренний заезд «Формулы-3» прошел на подсыхающей трассе, пилоты «Формулы-2» использовали «слики».

За 65 минут до прогревочного круга над «Хунгарорингом» вновь начался дождь. Гонка стартует в 16:00 по московскому времени.

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