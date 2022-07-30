Тото Вольфф о шансах Расселла на титул: «Если завтра мы сумеем выиграть гонку, я бы не стал ничего исключать»

Исполнительный директор не стал исключать вероятность, при которой сможет побороться за чемпионский титул на поздней стадии сезона.

Расселл, выигравший квалификацию к Гран-при Венгрии, в общем зачете отстает от лидирующего на 90 очков. В то время как отставание Хэмилтона составляет 103 очка.

«Мне очень сложно ответить на этот вопрос. Ведь мы, как и все остальные, очень сильно отстаем от Макса по очкам в общем зачете. С другой стороны вы и сами видите, как быстро все может измениться – как сегодня, когда мы неожиданно вернулись в борьбу.

Мы никогда не сдадимся. Мы постоянно сомневаемся, положение команд колеблется между депрессией и изобилием, что и делает «Формулу-1» с одной стороны таким трудным спортом, а с другой столь волнительным. Так что если завтра мы сумеем выиграть гонку, я бы не стал ничего исключать.

Думаю, что Расселл способен победить завтра. Вы знаете, что в этом сезоне мы еще не боролись за победы. И мы знаем, как быстра . В последней гонке у Шарля Леклера было довольно большое преимущество (до аварии). Макс же будет стартовать чуть позади, что для нас совсем неплохо. Так что я думаю, что Джордж будет очень сильно мотивирован, как и Льюис», – рассказал Вольфф.

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