Кристиан Хорнер: «Ферстаппен поборолся бы за поул, если бы не потеря мощности»

Руководитель высказался о провале в квалификации к .

Лидер чемпионата Макс Ферстаппен не смог сразиться за поул из-за проблем с силовой установкой и завершил третий сегмент последним, его напарник не прошел в заключительную часть квалификации и стал 11-м.

«Нам очень не повезло. Мы потеряли Чеко во втором сегменте – он попал в трафик во втором повороте.

На самом деле сегодня Максу гораздо больше нравился баланс машины, и, считаю, мы поборолись бы за поул. Блокировка в первой попытке во втором повороте тут же поставила нас в невыгодное положение, хотя мы по-прежнему были уверены, что все получится. Но, к сожалению, на круге выезда он столкнулся с потерей мощности. Он пытался перезапустить сенсоры и все такое, чтобы исправить ситуацию, но, увы, не получилось.

Макс не установил показательное время в третьем сегменте, мы стартуем с 10-й и 11-й позиции, так что гонка выйдет насыщенной. Но поздравляю с первым поулом – довольно чистый круг», – заявил Хорнер.

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