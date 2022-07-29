Фернандо Алонсо о переговорах с «Альпин»: «Если все будут согласны, вряд ли нам потребуется больше десяти минут»

Пилот Фернандо Алонсо сомневается, что в переговорах о новом контракте с французской командой у него возникнут какие-то проблемы.

Алонсо продолжает переговоры с «Альпин» о новом соглашении – сообщалось, что испанец предпочел бы подписать двухлетнее соглашение, в то время как команда рассчитывает на однолетнюю сделку.

«Я буду в отпуске, у руководства команды тоже будет отпуск. Так что, думаю, нам будет нужно организовать сеанс видеосвязи или что-то в этом роде. Вообще, на самом деле, когда две стороны хотят договориться о чем-то и всех все устраивает, встреча может занять не больше десяти минут.

Когда же две стороны не согласны друг с другом и не могут договориться, спорят – значит, одна из сторон чем-то недовольна. Я думаю, что мне потребуется не больше десяти минут, чтобы обо всем договориться – с какой бы командой мы ни общались.

Конечно, мне бы хотелось остаться в «Альпин». Но в переговорах, как я уже говорил, есть две стороны, и я не собираюсь приставлять дуло ни к чьей голове. Мы начнем переговоры. А дальше, как я уже сказал, если мы будем со всем согласны, нам потребуется не больше десяти минут. Если же мы начнем спорить по каким-то вопросам, времени уйдет больше», – рассказал Алонсо.

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