Фернандо Алонсо: «Молодые гонщики готовы к жаре хуже меня»

Пилот Фернандо Алонсо рассказал, что выдерживает экстремальные условия лучше молодежи.

Алонсо отрицает, что жара во время Гран-при Франции стала для него проблемой.

«Вовсе нет. Поэтому, пожалуй, я и занял шестое место. Я был быстрее в начале заезда, а также в конце. Молодые гонщики готовы не так хорошо», – отметил двукратный чемпион «Формулы-1».

В Ле-Кастелле Алонсо стартовал седьмым и обыграл пилота , начавшего гонку пятым.

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