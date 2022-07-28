Руководитель «Астон Мартин»: «Кубица – лучший гонщик, которого я видел»

Руководитель Майк Крак считает сильнейшим пилотом, которого он встречал.

Крак работал с Кубицей в «БМВ-Заубере» в 2008 году, когда Роберт стал претендентом на титул. В дальнейшем поляк выступал за , а в 2011-м попал в серьезную аварию на ралли, после чего провел лишь один полный сезон в «Формуле-1» за в 2019 году. В данный момент Кубица является резервистом .

«Лучший гонщик, которого я видел. С точки зрения чистого таланта и обратной связи он был очень, очень, очень силен.

Мы беспокоились по поводу нового регламента, в 2009-м вводили KERS. Поэтому мы делали все возможное, чтобы выиграть чемпионат, однако план не подразумевал продолжение работы над машиной-2008. Очень трудное решение – мы считали, что могли добиться большего», – заявил Крак в подкасте Beyond the Grid.

Немецкий производитель покинул «Ф-1» после сезона-2009, однако титул Кубицы годом ранее сохранил бы «БМВ» в чемпионате, предположил Крак:

«Думаю, да, они бы остались.

Но, честно говоря, в 2009-м я уже не был погружен в эти дела. Причины ухода связаны только с успехом или с чем-то еще? В то время был финансовый кризис, так что лучше спросить больших игроков».

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