Сайнс, Хэмилтон и Ферстаппен – в тройке лучших пилотов Гран-при Франции по версии экспертов сайта «Ф-1»

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Карлос Сайнс («Феррари»), Льюис Хэмилтон («Мерседес») и Макс Ферстаппен («Ред Булл») попали в тройку лучших пилотов Гран-при Франции по версии экспертов сайта «Формулы-1».

После каждой гонки пять экспертов официального сайта оценивают выступлениях всех пилотов по десятибалльной шкале и в итоге составляют рейтинг десяти лучших гонщиков.

За этап во Франции Сайнс и Хэмилтон получили по 8,8 баллов, а Ферстаппен – 8,6.

Рейтинг пилотов на Гран-при Франции

1. Карлос Сайнс («Феррари») – 8,8

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 8,8

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 8,6

4. Джордж Расселл («Мерседес») – 8,2

4. Фернандо Алонсо («Альпин») – 8,2

6. Ландо Норрис («Макларен») – 7,8

7. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 7,6

8. Эстебан Окон («Альпин») – 7,4

9. Алекс Албон («Уильямс») – 7,2

10. Себастьян Феттель («Астон Мартин») – 7,0

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