Сайнс, Хэмилтон и Ферстаппен – в тройке лучших пилотов Гран-при Франции по версии экспертов сайта «Ф-1»

Карлос Сайнс («Феррари»), Льюис Хэмилтон («Мерседес») и Макс Ферстаппен («Ред Булл») попали в тройку лучших пилотов Гран-при Франции по версии экспертов сайта «Формулы-1».
После каждой гонки пять экспертов официального сайта оценивают выступлениях всех пилотов по десятибалльной шкале и в итоге составляют рейтинг десяти лучших гонщиков.
За этап во Франции Сайнс и Хэмилтон получили по 8,8 баллов, а Ферстаппен – 8,6.
Рейтинг пилотов на Гран-при Франции
1. Карлос Сайнс («Феррари») – 8,8
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 8,8
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 8,6
4. Джордж Расселл («Мерседес») – 8,2
4. Фернандо Алонсо («Альпин») – 8,2
6. Ландо Норрис («Макларен») – 7,8
7. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 7,6
8. Эстебан Окон («Альпин») – 7,4
9. Алекс Албон («Уильямс») – 7,2
10. Себастьян Феттель («Астон Мартин») – 7,0
Хэмилтон вернулся в топы по скиллу, Леклер провел худшую гонку в сезоне. Все герои и неудачники Гран-при Франции
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