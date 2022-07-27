Мика Хаккинен о вылете Леклера: «У меня тоже был такой опыт – это и правда очень тяжело»

Двукратный чемпион «Формулы-1» поделился мнением об ошибке, которую допустил на .

Леклер ошибся при прохождении поворота и вылетел с трека, врезавшись в заграждения, будучи лидером гонки.

В карьере Хаккинена был похожий момент – финн таким же образом упустил победу на Гран-при Италии 1999 года.

«У меня в карьере был такой же опыт, и я могу сказать, что это и правда очень тяжело. Ты понимаешь, что только что натворил, что упустил победу, и должен брать на себя ответственность.

И Шарль сразу же после гонки сам признал, что просто выбросил в окно 32 очка – в Имоле и на «Поль-Рикаре», – и что он не может позволить себе такие ошибки, если хочет победить Макса Ферстаппена.

Более того, помимо этих ошибок у «Феррари» еще есть проблемы и со стратегией, и с надежностью болидов. Однако действительно важно то, что Леклер сам осознает, что ему хватает таланта и у него есть достаточно быстрая машина, чтобы выигрывать гонки. Леклеру нужно сохранять позитивный настрой и относиться к каждому Гран-при, как к отдельной гонке. Это все, что ему остается», – рассказал Хаккинен.

Не нужно жалеть Леклера – он годами хвалится контролем над эмоциями, а потом орет по радио. Они с «Феррари» стоят друг друга

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