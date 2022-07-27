Ландо Норрис: «Не пью воду, когда нахожусь за рулем болида»

Пилот рассказал, что не пользуется системой подачи питьевой воды по ходу гонок.

По словам Норриса, у него просто не получается пить воду во время гонки, находясь в движении.

«Я по-прежнему не пью воду, когда нахожусь за рулем болида. От воды мне просто становится плохо. Я просто не могу пить много жидкости, находясь за рулем, она начинает выходить обратно. Так что я избегаю необходимости пить воду за рулем.

Что касается гонки, то было непросто. Из-за ветра. Особенно сложно было в затяжном правом повороте, где Шарль разбил свою машину. Порыв ветра может просто сорвать машину. А еще было жарко, из-за чего было очень трудно беречь шины», – рассказал Норрис.

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