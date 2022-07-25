Тото Вольфф: «Хэмилтон сражается с болидом, но настроен позитивно и мотивирует «Мерседес»

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф назвал оптимизм Льюиса Хэмилтона важным фактором для команды.

«Ситуация [в 2022 году] совсем другая. Когда претендуешь на титул, ты на 100 процентов сосредоточен на борьбе с соперником. В этом сезоне мы сражаемся с машиной. Он пытается мотивировать и зарядить команду, настроен позитивно, когда дела идут не так здорово – прекрасный подход. С годами он развил такие качества, и это один из важнейших факторов.

У нас команде семикратный чемпион мира и прекрасный многообещающий пилот. Оба гонщика настроены позитивно, работают вместе, задают друг другу вопросы на брифингах в попытке понять, как ускорить болид, пробуют различные настройки. Приятно это видеть», – отметил босс.

Вольфф ответил на критику, с которой столкнулся Льюис на начальной стадии сезона:

«Семикратный чемпион мира оказался в машине, которая в данный момент недостаточно хороша для завоевания титула. Он очень старается, выжимает из болида максимум, выступает безупречно. Несомненно, оба гонщика выдают больше, чем способна дать машина».

Тото также прокомментировал появление в радиоэфире на Гран-при Франции – босс подбодрил Джорджа Расселла после неудачного маневра, и тот обогнал пилота «Ред Булл» Серхио Переса:

«Мне показалось, что он расстроился из-за сложившейся ситуации и немного зациклился на этом. Гонщик сидит в своем маленьком кокпите, и я посчитал, что темп у него есть – нужно отбросить разочарование и сосредоточиться.

Джордж мог его обыграть и в итоге сработал умно, воспользовавшись замешательством с виртуальной машиной безопасности».

Джордж Расселл: «Понравилось, что Вольфф вышел в радиоэфир. В болиде иногда чувствуешь себя в одиночестве»

До Хэмилтона 300 Гран-при «Ф-1» проезжали только пятеро: Баррикелло, Шумахер, Алонсо, Баттон и Райкконен. И никто не побеждал после

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