Льюис Хэмилтон о борьбе с Ферстаппеном: «Ты ничего не можешь поделать, если теряешь до 0,4 секунды на прямых»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон признал, что у него не было шансов побороться за победу на Гран-при Франции с Максом Ферстаппеном.

По словам Хэмилтона, преимущество «Ред Булл» в скорости на прямых не оставляло ему никаких возможностей для борьбы.

«Фактически, на прямой я ехал газ в пол, а Макс все равно отрывался. Так что фактически наибольший дефицит мы испытывали именно в скорости на прямых. А если на прямой ты теряешь 0,3 – 0,4 секунды, или около того, ты уже ничего не можешь с этим поделать.

Так что нас ждет работа, если мы хотим улучшить ситуацию в будущем. И я также уверен, что на нескольких других участкаъ трассы мы тоже могли смотреться лучше. Но да, даже если бы я атаковал еще сильнее, моя позиция на финише все равно бы не изменилась. Поэтому прежде всего нужно было держать в уме необходимость не разбить машину и беречь шины. Второе место – это лучший результат, на который мы могли рассчитывать.

Мы с Джорджем точно не ожидали, что в итоге займем второе и третье место. Это наши самые высокие позиции за весь сезон. Так что да, для меня это важный день, постараюсь сохранить этот позитивный настрой и на гонку в Венгрии», – рассказал Хэмилтон.

До Хэмилтона 300 Гран-при «Ф-1» проезжали только пятеро: Баррикелло, Шумахер, Алонсо, Баттон и Райкконен. И никто не побеждал после

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